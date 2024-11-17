Çimentaş Elazığspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 12. haftasında Diyarbekirspor’u ağırlıyor. 14.00’te Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanan maçı Manisa bölgesinden klasman hakemi Yunus Emre Çakar yönetiyor. Elazığspor’da bu maç öncesi kart cezalı Berşan Yavuzay tek eksik.
Elazığspor bu maç öncesi 11 maçta topladığı 23 puanla 4. sırada yer alıyor.
Diyarbekirspor 4 puanla grupta son sırada. Temsilcimiz Elazığspor maça; Mücahit Çıra, Burhan Arman, Ercan Coşkun, Ali Keten, Umut Uzun, Mikail Koçak, Beykan Şimşek, Kerim Frei, Maksut Taşkıran, Melih İnan ve Yusuf Mert Tunç 11'i ile çıktı.
Konuk ekip Diyarbekirspor ise maça; Mehmet Mert Pala, Muhammed Emin Ergin, Ümit Bayraktar, Ökkeş Karaoğlu, Mehmetcan Orhan, Ahmet Mumin Papaker, Mansur Çalar, Seymen Yağmur, Talha Erdoğan, Halit Çokyaşar ve Kağan Miray Bağış ile çıktı.
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