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Elazığspor - Diyarbekirspor canlı skor

Elazığspor - Diyarbekirspor canlı skor

14:3217/11/2024, воскресенье
G: 17/11/2024, воскресенье
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Elazığspor – Diyarbekirspor Maçı
Elazığspor – Diyarbekirspor Maçı

Çimentaş Elazığspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 12. haftasında Diyarbekirspor’u konuk ediyor. Elazığspor bu maç öncesi 11 maçta topladığı 23 puanla 4. sırada yer alırken, Diyarbekirspor 4 puanla grupta son sırada. İşte Elazığspor - Diyarbekirspor canlı skor.

Çimentaş Elazığspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 12. haftasında Diyarbekirspor’u ağırlıyor. 14.00’te Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanan maçı Manisa bölgesinden klasman hakemi Yunus Emre Çakar yönetiyor. Elazığspor’da bu maç öncesi kart cezalı Berşan Yavuzay tek eksik.

Elazığspor - Diyarbekirspor canlı skor

Elazığspor puan durumu

Elazığspor bu maç öncesi 11 maçta topladığı 23 puanla 4. sırada yer alıyor.

Diyarbekirspor puan durumu

Diyarbekirspor 4 puanla grupta son sırada. Temsilcimiz Elazığspor maça; Mücahit Çıra, Burhan Arman, Ercan Coşkun, Ali Keten, Umut Uzun, Mikail Koçak, Beykan Şimşek, Kerim Frei, Maksut Taşkıran, Melih İnan ve Yusuf Mert Tunç 11'i ile çıktı.

Konuk ekip Diyarbekirspor ise maça; Mehmet Mert Pala, Muhammed Emin Ergin, Ümit Bayraktar, Ökkeş Karaoğlu, Mehmetcan Orhan, Ahmet Mumin Papaker, Mansur Çalar, Seymen Yağmur, Talha Erdoğan, Halit Çokyaşar ve Kağan Miray Bağış ile çıktı.

Kırmızı Grup 13.hafta maç programı

23.11.2024 13:30 SERİK BELEDİYESPOR - ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR

23.11.2024 14:00 BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. - BELEDİYE DERİNCE SPOR

23.11.2024 14:00 BUCASPOR 1928 - ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ

23.11.2024 14:00 ANKARA DEMİRSPOR - KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK

24.11.2024 14:00 GİRESUNSPOR - MERKÜR JET ERBAASPOR

24.11.2024 14:00 SOMASPOR - MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR

24.11.2024 14:00 DİYARBEKİR SPOR A.Ş. - MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ

24.11.2024 14:00 KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. - NAZİLLİ SPOR A.Ş.

24.11.2024 14:00 TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. - KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ

Nesine 2. Lig 2024-2025 Sezonu Puan Durumu

#Elazığspor
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#Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

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