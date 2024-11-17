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Mourinho'dan 3-5-2 kararı

Mourinho'dan 3-5-2 kararı

11:5917/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Jose Mourinho
Jose Mourinho

Fenerbahçe, Zenit ile oynanan hazırlık maçına 3-5-2 dizilişiyle çıkmıştı. Teknik direktör Jose Mourinho, sezon içerisinde bazı maçlarda da bu sistemi tercih edecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, oyun sisteminde değişikliğe gitmeyi planlıyor. Bu sezon genellikle 4-2-3-1 dizilişiyle sahada yer alan, çift forvetli 4-4-2 oyun sistemini de deneyen Portekizli çalıştırıcı, bazı maçlarda 3-5-2'ye geçmeyi planlıyor.


Önceki gün Zenit'le oynanan hazırlık maçında 3-5-2'yi deneyen Mourinho, bazı maçlarda bu sistemle sahaya çıkacak. Alternatifli ve geniş kadronun avantajlarından yararlanmak isteyen deneyimli teknik adamın rakibi analiz ettikten sonra sistemine karar vermesi bekleniyor.

Jose Mourinho'nun Zenit maçındaki 11'i


Yedekler hazır kıta

Fenerbahçe'nin Rus ekibi Zenit'le kendi sahasında yaptığı ve 2-1 kazandığı hazırlık karşılaşmasında şans bulan yedek oyuncuların performansı iyi bir not aldı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Levent Mercan ve Cenk Tosun'un yanı sıra Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Yusuf Akçiçek gibi isimlerin etkili performansından memnun olduğu kaydedildi. Sarı-lacivertli takımda forma rekabetinin artması bekleniyor.




#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Süper Lig

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