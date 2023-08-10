ÖSYM tarafından, yabancı dil öğreniminde kullanılan okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini elektronik ortamda test eden 'e-TEP' adıyla yeni bir sınav geliştirildi. Uluslararası alanda geçerliliği hedeflenen sınavın pilot uygulaması 22-23 Temmuz 2023 tarihlerinde Ankara Esenboğa’da bulunan sınav merkezinde yapıldı.

Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavına kimler girecek?

ÖSYM tarafından pilot uygulama ile gerçekleştiren Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi sınavın hedef kitlesi Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ve e-YDS gibi sınavlardan 70 puan üstü alan ve genel İngilizce seviyesi B2 olan kişiler olduğu belirtildi.

e-TEP sınavının amacı nedir?

Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavının temel amacı, İngilizcedeki yeterlik düzeylerini en yüksek geçerlik, güvenirlik ve güvenlik kriterlerini karşılayarak ve ‘Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metnini’ referans alarak ölçmektir. Bu metin, dil becerilerinin tanımlanması bağlamında sınava güçlü bir kuramsal alt yapı ve standardizasyon imkanı sağlamaktadır. Sınav, ayrıca benimseyeceği bilimsel sonuç raporlama sistemi sayesinde İngilizceyi öğrenen adaylar için güçlü ve zayıf yanlarını görmelerine ve anlamalarına olanak sağlayarak adayların kendi dil öğrenme süreçlerinde onlara yol gösterici bir rol oynayacaktır.

e-TEP sınav süresi ne kadar?

Bu sınav için verilen süre 240 dakikadır.

e-TEP sınav içeriği nedir?

Bu sınav 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Okuma ve Dinleme becerilerinin ölçüldüğü bölümdür. Bu bölümden sonra 15 dakikalık bir ara verilmektedir. İkinci bölümde ise Yazma ve Konuşma becerileri vardır.

Sınav bölümleri nelerden oluşuyor ve verilen süre ne kadar?

1. Bölüm

Bu bölüm okuma ile başlıyor ve burada 5 ayrı bölüm bulunmaktadır. Adaylara verilen süre toplam 75 dakika olup toplamda 30 soru bulunmaktadır. Her bölümde yer alan soru sayısı farklıdır. Okuma parçalarının zorluğu YDS, IELTS ve TOEFL gibi sınavlarda sorulan okumalara yakındır. Okumanın birinci bölümünde 5 ayrı paragraf verilmiş olup bu bölümde 7 adet çoktan seçmeli (3 seçenekli) soru bulunmaktadır. Sorular okuma parçalarının sırasına göre gitmektedir. Aşağıda yer alan görsel içeriği tamamen temsil olup sınav içeriğini yansıtmamaktadır sadece sınav formatı hakkında bilgi vermektedir.

2. Bölüm

İkinci bölümde 4 adet okuma parçası verilip 6 adet soru sorulmuştur. Burada yer alan 6 soruda yer alan bilgi hangi paragrafta geçmektedir diye sorulup burada A,B,C ve D başlıkları altında verilen bilgilerle eşleştirme yapılması istenmiştir. Aşağıda yer alan görsel içeriği tamamen temsil olup sınav içeriğini yansıtmamaktadır sadece sınav formatı hakkında bilgi vermektedir.

3. Bölüm

Üçüncü bölümde 4 adet paragraf verilmiştir ve burada yer alan 4 soruda paragrafın ANA FİKRİ sorulmuştur. Aşağıda yer alan görsel içeriği tamamen temsil olup sınav içeriğini yansıtmamaktadır sadece sınav formatı hakkında bilgi vermektedir.

4. Bölüm

Dördüncü bölümde YDS ve YÖKDİL sınavlarından farklı bir soru türü yer almaktadır. Bu bölümde ekranın sol tarafında yer alan paragrafın özeti istenmektedir. Ekranın sağ tarafında yer alan özetin içerisinde boşluklar verilmiş bu boşluklara sağ tarafta yer alan paragraf içerisinde 1 ya da 2 kelime yazılmaktadır. Aşağıda yer alan görsel içeriği tamamen temsil olup sınav içeriğini yansıtmamaktadır sadece sınav formatı hakkında bilgi vermektedir.

5. Bölüm

Beşinci bölümde ise verilen paragrafların amaçlarının ne olduğunu soran bölümdür.

Kimler e-TEP sınava girebilir?