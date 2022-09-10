Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman, nasıl yapılacak?

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip Kraliçe 2. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesiyle İngiltere yas tutmaya başladı. Ülkede bayraklar yarıya indirildi, etkinlikler iptal edildi, Kraliyet Ailesi resmi internet sitesini geçici olarak kullanıma kapattı. Kraliyet konutları ve hükümet binalarındaki bayraklar yarıya indirilirken, kültür ve spor etkinlikleri iptal edilmeye başlandı. Kraliçe'nin ölümü üzerine başlayan ulusal yasın, cenaze töreni gerçekleşene kadar sürmesi bekleniyor. ABD'nin New York kentindeki Empire State binası da hayatını kaybeden Kraliçe anısına ışıklandırıldı.

KRALİÇE ELİZABETH'İN ÖLÜMÜ İÇİN KAÇ GÜN YAS TUTULACAK?

Ülke Kraliçe’nin ölümünden itibaren 12 gün boyunca yas tutacak.

10 GÜNLÜK YAS SÜRESİNCE NELER OLACAK?

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe'nin cenaze töreniyle ilgili henüz resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmamasına rağmen, Kraliçe'nin cenazesinin önce İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nden Londra'daki Buckingham Sarayı'na taşınması ve burada 5 gün kalması bekleniyor. Kraliçe'nin ölümüyle birlikte tahtın varisi olan Galler Prensi Charles'ın ilerleyen günlerde resmi planları imzalaması bekleniyor.

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Ayrıca İngiltere hükümetinin, gündemin odağının Kraliçe'de kalmasını sağlamak amacıyla, mecbur kalmadıkça herhangi bir önemli karar veya duyuru yapması beklenmiyor.

KRALİÇE ELİZABETH'İN CENAZE TÖRENİ NASIL YAPILACAK?

Kraliçe'nin tabutu Londra'ya getirildikten sonra, cenaze töreni öncesinde dört gün boyunca Parlamento binasındaki Westminster Hall'da tutulacak.

Burası, Westminster Sarayı'nın en eski kısmı.

Tabutu buraya getirilen son kişi, 2002'de hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in annesiydi.

Tabutunu görebilmek için 200 binden fazla kişi sıraya girmişti.

Kraliçe'nin tabutu, 11. yüzyılda inşa edilen bu binanın ahşap çatısı altında, katafalk olarak bilinen yüksek bir platformda tutulacak.

Katafalkın dört köşesinde birer asker nöbet tutacak.

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Tabut buraya Buckingham Sarayı'ndan yavaşça ilerleyen bir askeri törenle getirilecek.

Geçit törenine Kraliyet Ailesi üyeleri de katılacak.

Halk da bu töreni etraftaki sokaklardan ve parklara kurulması beklenen büyük ekranlardan izleyebilecek.

Westminster Hall'a geldiğinde, tabutun üstüne Kraliyet Arması, İmparatorluk Tacı, Hükümdarlık Asası ve Küresi yerleştirilecek.

Tabut yerine yerleştirildikten sonra kısa bir tören düzenlenecek ve ardından mekan ziyarete açılacak.

KRALİÇE ELİZABETH'İN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kraliçe için, Westminster Sarayı içinde bulunan Aziz Peter Kilisesi'nde iki hafta içinde bir devlet töreni düzenlenmesi bekleniyor. Cenazenin günü, Buckingham Sarayı tarafından açıklanacak.

Kraliçe 1953'te bu tarihi kilisede düzenlenen törenle taç giymiş, Eşi Prens Philip'le 1947'de yine burada düzenlenen bir törenle evlenmişti.

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Dünyanın dört bir yanından liderler, bu törende Kraliyet Ailesi'ne eşlik etmeleri için davet edilecek.

İngiltere'den üst düzey siyasetçiler ve eski başbakanlar da orada bulunacak.

Tören günü Kraliçe'nin tabutunun Westminster Hall'dan kiliseye taşınmasıyla başlayacak.

Tabut Kraliyet Donanması'na ait bir top arabasıyla taşınacak.

Bu top arabası en son Prens Philip'in amcası Lord Mountbatten'ın 1979'daki cenaze töreninde görülmüş, Kraliyet Donanması'ndan 142 denizci bu arabayı çekmişti.

Tören büyük ihtimalle kilisenin başrahibi David Hoyle tarafından yönetilecek ve Anglikan Kilisesi'ni yöneten Canterbury Başpiskoposu Justin Welby de vaaz verecek. Başbakan Liz Truss'ın da bir konuşma yapma ihtimali bulunuyor.

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Cenaze töreninin ardından Kraliçe'nin tabutu cenaze arabasıyla Windsor'a götürülecek.

Tabutun son yolculuğu Windsor Kalesi'ndeki Aziz George Şapeli'ne olacak ve Kraliyet Ailesi'nin de katılımıyla toprağa verilecek.

Bu şapel Kraliyet Ailesi tarafından düğünler ve cenazeler için tercih edilen bir yer.

Prens Harry ve Meghan'ın evlendiği, Prens Philip'in geçen yıl cenaze törenin yapıldığı yer de burasıydı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KRALİÇE ELİZABETH'İN CENAZE TÖRENİNE KATILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine ilişkin "Ben taziye mesajımı sosyal medyadan gönderdim. Bizim de programlar var. Programlar el verirse merasime katılmayı düşünüyorum" dedi.

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