Emeklilere kamu bankası promosyonları ne kadar olacak? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri...

Özel bankalar emeklilere 8 bin TL'ye varan promosyon verdiler. Şimdi 3 kamu bankası emeklilere promosyon müjdesi verdi. Maaşını kamu bankalarından almak isteyenler promosyon ücretlerini merak ederek "Kamu bankaları emeklilere ne kadar promosyon verecek?" diye soruyor.

KAMU BANKALARI NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU ÖDEYECEK?

Özel bankalar arasındaki emekli maaşı promosyon yarışı baş döndürüyor. Rekabet artınca promosyon tutarı 7 bin 500 liraya kadar yükselmişti. Şimdi o yarışa kamu bankalarının da girmesiyle, emekliye 3 yıl için ödenen 750 liralık tutarın 5 bin liraya çıkarılması planlanıyor.

VAKIFBANK, ZİRAAT BANKASI, HALKBANK BANKASINDAN PROMOSYON ADIMI

3 kamu bankası maaş ayrımı gözetmeksizin tüm emekli müşterilerine 3 yıllığına 5 bin lira promosyon ödemesi için tekliflerini Hazine Bakanlığı’na sundu. Bakanlığın 5 bin liralık tutarın 7 bin 500 liraya çıkarması taraftarı olduğu iddiası da var. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank’ın yeni bir hamle yapacak.

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ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilereler;

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.