Emlak sektöründe geçtiğimiz ay fiyatlar ne şekilde gerçekleşti?

Bu noktada; her ay konut satış fiyatları ile ilgili resmi istatistikler TÜİK tarafından yayınlanmaktadır. Ancak TÜİK tarafından yayınlanan bu istatistikler, çoğunlukla yayınlandığı dönemden daha önceki dönemlere ilişkin sonuçları göstermektedir. Tabi ki TÜİK’in sonuçları en doğru bilgiyi vermektedir. Yine de çağımızın internet çağı olduğunu da göz önünde bulundurduğumuzda veri akışının saniyeler içerisinde gerçekleştirildiği bir ortamda emlak fiyatları ile ilgili anlık veri elde etmek internet sayesinde mümkün olabilmektedir.

Bu haberimizde ülkemizin emlak fiyatları durumuna göz atacağız. Haberimizde yer alan verileri https://tr.flatfy.com/ adresinden aldık.

Haberimize geçmeden önce verileri aldığımız Flatfy sitesinden biraz bahsedelim. Aslına bakılırsa Flatfy bir internet emlak arama motorudur. Yani, internette gün geçtikçe artan emlak ilan sitelerinde yer alan emlak ilanlarının tamamını kendi bünyesinde yayınlamaktadır. Bu sayede Flatfy ile aradığınız gayrimenkulü en uygun fiyatlı olarak tek tıkla pratik bir şekilde bulabilirsiniz. Nasıl ki internette herhangi bir bilgi araması için Google kullanılıyorsa; emlak ilanı için de Flatfy kullanılmaktadır.

Flatfy’ın veri tabanında ülkemizdeki satılık veya kiralık her türlü gayrimenkule ilişkin emlak ilanına erişilebilmektedir. Çoğunlukla en çok tercih edilen emlak ilanı sitelerindeki sıkıcı arama süreçleri Flatfy’da yoktur. Flatfy’ın amacı kullanıcıdan en az bilgiyi alarak en kısa yoldan kullanıcıyı aradığı sonuca ulaştırmaktadır. Bunu yapabilmek için de son zamanların en gözde teknolojilerinden olan yapay zekâ teknolojisini kullanmaktadır.

Flatfy’ın bünyesinde yer alan 500’den fazla emlak ilan sitesinin tamamındaki ilanların fiyat bilgileri kullanılarak ülkemizin tüm şehirleri, ilçeleri ve hatta mahallelerine ilişkin emlak fiyatı istatistiği çıkarmak mümkün olmaktadır. Bu istatistikler sayesinde en güncel fiyat verilerine ulaşılabilmektedir. Dolayısıyla gayrimenkul sektörüne yatırım yapmak isteyen kişiler tarafından da Flatfy’ın sunmuş olduğu veriler bir yol gösterici olabilecektir.

Biz lafı daha fazla uzatmadan https://tr.flatfy.com/ tarafından sunulan ülkemizin eylül ayı ortalama satılık konut fiyatlarında en çok artış ve azalış görülen üç şehrimize ilişkin fiyat verileri ve bu verilerin analiziyle haberimize devam edelim.

Eylül ayı ortalama satılık fiyatları en çok artan 3 şehir

Flatfy sitesinde yer alan fiyat verileri kullanılarak eylül ayında fiyatı en çok artan 3 şehrimize ilişkin istatistiki verilere geçmeden önce Flatfy’ın sağlamış olduğu verilere ilişkin bilgi vermek istiyoruz.

Flatfy tarafından sağlanan veriler, enflasyondan arındırılmış verilerdir. Fiyat artış oranları ise ilgili şehrin geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki fiyatı ile karşılaştırılarak bulunmaktadır.

Bununla birlikte Flatfy tarafından sağlanan fiyatlar o bölgede verilmiş olan gayrimenkul ilanlarının fiyatlarının ortalamasıdır. Bu fiyatları kullanarak o bölge ve o şehirdeki gayrimenkul fiyatlarına ilişkin genel bir kanı edinebilirsiniz.

Şimdi hep birlikte eylül ayındaki en yüksek fiyat artışına sahip 3 şehrimize geçelim.

Ağrı

Eylül ayındaki en yüksek fiyat artışına sahip olan şehir olarak Flatfy verilerine baktığımızda Ağrı’nın %18,81 ile birinci sırada geldiğini görüyoruz. Eylül ayında Ağrı’daki ortalama konut fiyatı 142.080 TL olmuştur. Bu fiyat geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 122.080 TL’lik fiyattan 20.000 TL daha yüksektir.

Ağrı’daki ortalama konut büyüklüğü 150 metrekaredir. Metrekare başına birim fiyat en düşük 510 TL en yüksek ise 1.300 TL olarak meydana gelmiştir.

Muş

Eylül ayında konut fiyatlarında en yüksek artış görülen ikinci şehir ise Muş olmuştur. Eylül ayında Muş’un ortalama konut fiyatı 175.517 TL olarak meydana gelmiştir. Bu fiyat geçtiğimiz dönemdeki 148.300 TL’lik fiyattan yaklaşık 25.000 TL daha yüksektir. Muş’ta yaşanan fiyat artışı ise %17,78 olmuştur.

Muş’taki ortalama konut büyüklüğü 165 metrekaredir. Satılık konutlarda metrekare başına düşen en düşük fiyat 695 TL iken en yüksek fiyat ise 1.495 TL olarak meydana gelmiştir.

Bingöl

Flatfy tarafından sağlanan eylül ayı ortalama satılık konut fiyatları verilerine göre konut fiyatı en çok artan üçüncü şehir ise Bingöl olmuştur. Bingöl’ün eylül ayındaki ortalama konut fiyatı 171.245 TL olmuştur. Bu fiyat geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 145.430 TL’lik fiyattan yaklaşık 26.000 TL daha yüksektir. Bingöl’ün bir yıllık konut artış oranı ise %16,52 olmuştur.

Bingöl’deki ortalama konut büyüklüğü 145 metrekaredir. Metrekare başına en yüksek konut fiyatı 1.728 TL iken en düşük konut fiyatı ise 784 TL olmuştur.

Bingöl

Flatfy tarafından sağlanan eylül ayı ortalama satılık konut fiyatları verilerine göre konut fiyatı en çok artan üçüncü şehir ise Bingöl olmuştur. Bingöl’ün eylül ayındaki ortalama konut fiyatı 171.245 TL olmuştur. Bu fiyat geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 145.430 TL’lik fiyattan yaklaşık 26.000 TL daha yüksektir. Bingöl’ün bir yıllık konut artış oranı ise %16,52 olmuştur.

Bingöl’deki ortalama konut büyüklüğü 145 metrekaredir. Metrekare başına en yüksek konut fiyatı 1.728 TL iken en düşük konut fiyatı ise 784 TL olmuştur.

Sonuç

Konut fiyatı artışı en yüksek olan 3 şehrimize bakıldığında bu şehirlerin tamamının ülkemizin doğu bölgesindeki şehirler olduğunu görüyoruz. Bu sonuç, doğu bölgelerindeki konutlara olan talebin yükseldiği şeklinde yorumlanabilir.

Bununla birlikte son yıllarda özellikle doğu bölgelerine yapılan yatırımlar sonucu eski zamanlarda doğudan batıya olan göçün biraz da olsa azaldığı sonucunu çıkarmamız mümkün olabilir.

Eylül ayı ortalama konut satış fiyatı en çok düşen 3 şehir

Fiyat düzeyleri en çok artan 3 şehrin ardından şimdi de fiyatlarında en çok azalma meydana gelen şehirlerin hangileri olduğuna bakalım.

İstanbul

Eylül ayında ortalama konut fiyatı en çok düşen şehrimiz İstanbul olmuştur. İstanbul konut fiyatı düşüş oranı %12,45 olmuştur. İstanbul’da eylül ayındaki ortalama konut fiyatı 401.925 TL olurken bu fiyat geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 460.000 TL’lik fiyattan yaklaşık 60.000 TL daha düşüktür.

İstanbul’daki ortalama konut büyüklüğü 115 metrekare iken metrekare başına en düşük fiyat 1.969 TL iken en yüksek konut fiyatı ise 8.782 TL olarak meydana gelmiştir.

Çanakkale

Konut fiyatlarında en çok düşüş meydana gelen ikinci şehrimiz ise Çanakkale olmuştur. Eylül ayı Çanakkale ortalama konut fiyatı 237.758 TL iken bu fiyat geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 247.044 TL’lik fiyattan yaklaşık 10.000 TL daha düşüktür. Oransal olarak bu fiyat düşüşü ise yaklaşık %7 olmuştur.

Çanakkale’nin ortalama konut büyüklüğü 106 metrekaredir. Çanakkale’nin metrekare başına konut fiyatı en düşük 1.613 TL iken en yüksek metrekare başına konut fiyatı ise 3.561 TL olmuştur.

Giresun

Konut fiyatlarında en çok düşüş görülen üçüncü şehrimiz ise Giresun olmuştur. Giresun’un ortalama satılık konut fiyatı eylül ayında 226.944 TL olarak meydana gelmiştir. Bu fiyat geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 236.717 TL’den yaklaşık 10.000 TL daha düşüktür. Fiyat düşüşü oransal olarak %7,46’tır.

Giresun’un ortalama konut büyüklüğü 145 metrekaredir. Metrekare başına konut fiyatı en düşük 980 TL iken en yüksek 2.310 TL olmuştur.

Sonuç

Konut fiyatlarında en çok düşüş yaşanan şehirlere bakıldığında en yüksek düşüşün İstanbul’da olduğunu görüyoruz. İstanbul’da meydana gelen bu fiyat düşüşünün ülkemizin en yüksek fiyat düşüşü olması İstanbul’a olan talebin düştüğünü göstermektedir. Düşüşün en yüksek olduğu ikinci şehir de yine İstanbul gibi bir Marmara şehri olan Çanakkale’dir. Son dönemlerin en çok göç alan bölgesindeki iki şehrin konut fiyatlarının en çok düşen şehirler olması Marmara bölgesinin eski popülerliğini taşımadığını göstermektedir.