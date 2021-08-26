Emre Mor Karagümrük transfer ücreti ne kadar? Emre Mor ne kadara transfer oldu?

Süper Lig'de daha önce Galatasaray forması giyen Emre Mor, Fatih Karagümrük'e transfer oldu. İstanbul ekibi, Celta Vigo'dan Emre Mor'un transfer edildiğini duyurdu.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, son olarak Celta Vigo forması giyen Emre Mor'u kadrosuna kattığını duyurdu. Karagümrük 2. Başkanı Serkan Hurma ve Sportif Direktör Murat Akın, Mor'un imza töreninde yer aldı.

EMRE MOR KARAGÜMRÜK TRANSFER ÜCRETİ NE KADAR?

Danimarka’nın Nordsjaelland takımında genç yaşta sergilediği performansla dikkat çeken, ancak bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Emre Mor, Süper Lig’e geri döndü.

Daha önce Galatasaray’da da yarım sezon kiralık olarak forma giyen Emre Mor, Fatih Karagümrük’e imza attı. Fatih Karagümrük, İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Emre Mor’u kiraladığını açıkladı.

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Borussia Dortmund’un 9.75 milyon Euro, Celta Vigo’nun ise 13 milyon Euro bonservis bedelleri ödeyerek kadrolarına kattıkları Emre Mor’un piyasa değeri şu anda 700 bin Euro’ya düştü.

🤔 pic.twitter.com/6Q2O9FJAc7 — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) August 26, 2021

Fatih Karagümrük, transferi şu sözlerle duyurdu:

"HOŞ GELDİN EMRE MOR.

Celta Vigo forması giyen Milli futbolcu Emre Mor'u kadromuza kattık

Nordsjaelland takımındaki performansıyla dikkat çeken Emre Mor, 2016 Avrupa Şampiyonasında A Milli takımın kadrosuna seçildi. Ardından Dortmund'a transfer olan Emre, ülkemizde Galatasaray forması da giydi. Milli formayı 15 kez terleten Emre Mor artık Karagümrük forması giyecek.

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İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın’ın imza attırdığı Emre Mor'a Karagümrük formasıyla başarılar dileriz."

EMRE MOR KİMDİR?

Galatasaray’a transfer olan yıldız futbolcu Emre Mor genç futbol yetenekleri arasında sayılıyor. Hal böyle olunca da genç futbolcunun yaşı da merak edilenler arasında ön sıralarda yer alıyor. 24 Temmuz 1997 tarihinde dünyaya gelen yıldız futbolcu şuan 22 yaşında.

EMRE NOR NERELİ?

Danimarka’nın Kopenhag Belediyesi’ne bağlı Brønshøj idari bölgesinde gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Emre Mor’un aslen nereli olduğu da özellikle Türkiye’de sporseverlerin yıldız futbolcuya dair merak ettikleri özellikler arasında bulunuyor. Yıldız Futbolcu aslen Uşaklıdır. Hatırlanacağı gibi yıldız ismin Milli Takım forması giymesi memleketi Uşak’ın Sivaslı ilçesinde coşkuyla karşılanmış. Yaşanan sevinç haberlere yansımıştı.