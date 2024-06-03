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Enflaston rakamları açıklandı mı? TÜİK 2024 Mayıs ayı TEFE- TÜFE enflasyon oranı açıklaması

Mayıs ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından bugün açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 59,64, yurt içi üretici fiyatları yüzde 45,83 artmıştı. Peki, Mayıs 2024 enflasyon rakamı kaç oldu? Aylık bazda TEFE-TÜFE yüzde kaç oldu? İşte TÜİK'ten son dakika Mayıs ayı enflasyon açıklaması...

09:56 - 3/06/2024 الإثنين
Güncelleme: 10:40 - 3/06/2024 الإثنين
Yeni Şafak
Enflasyon rakamları
Enflasyon rakamları

TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanıyor. Memur ve emekli zammının belirlenmesinde etkili olan enflasyon rakamları için gözler TÜİK'te. Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından zam farkları ve kira artış oranı ile ilgili son durum da netleşiyor. İşte 2024 Mayıs ayı 2024 enflasyon rakamları...

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran 2024 Pazartesi günü (BUGÜN) saat 10.00'da açıklandı.

SON DAKİKA MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Mayıs ayında enflasyon yüzde 75,45 oldu.

Mayıs ayında açıklanan enflasyon, Kasım 2022’den beri gelen en yüksek rakam oldu.

AYLIK VE YILLIK BAZDA TÜFE VERİLERİ

Tüketici fiyat endeksi TÜFE yıllık yüzde 75,45 aylık yüzde 3.37 arttı.

Yurt içi üretici fiyat endeksi Yİ-ÜFE yıllık yüzde 57,68 arttı, aylık yüzde 1,96 arttı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,51 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %50,85 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104,80 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,01 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,60 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 114 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %72,99, aylık %3,77 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre %23,05, bir önceki yılın aynı ayına göre %72,99 ve on iki aylık ortalamalara göre %66,53 olarak gerçekleşti.



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