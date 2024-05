Engellilere ulaşım desteği ne kadar?

Söz konusu Yönetmelikte ödeme miktarlarını düzenleyen maddede yapılan değişiklikle birlikte 01.07.2023 tarihiden itibaren; şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık 2250 lira olan destek ödemesi miktarı 3375 liraya, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 2992,5 lira ise 4500 liraya, büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 2250 liralık destek 3375 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1800 liralık destek ise 2700 liraya yükseltildi.