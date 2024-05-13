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Engelli ve yaşlı vatandaşlara ücretsiz seyahat desteği

Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Engelli ve yaşlı bireylerin şehir içinde toplu taşıma hizmeti için 4500, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 2700 liraya yükseltildi. İşte engellilere ulaşım desteğine ilişkin haberin detayları.

16:52 - 13/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Engelliye ulaşım desteği ne kadar?
Engelliye ulaşım desteği ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın bireysel hareket alanlarını genişletmek ve mobilitelerini güçlendirmek amacıyla ücretsiz seyahat desteği verilecek. Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Engellilere ulaşım desteği ne kadar?

Bakanlık tarafından engelli ve yaşlı bireylerin şehir içinde kara yolu, deniz yolu, demir yolu, özel halk otobüsleri ve deniz ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmalarını sağlayan ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında 2015 yılından günümüze kadar 1 Milyar 662 milyon TL gelir desteği ödemesi yapıldı.

Yönetmelikle gelir desteği ödemeleri yüzde 50 artırıldı.

Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile özel deniz ulaşımı aracı için bunların işletmecilerine yapılmakta olan gelir desteği ödemeleri 01.07.2023 tarihinden geçerli olmak üzere %50 artırıldı.

Söz konusu Yönetmelikte ödeme miktarlarını düzenleyen maddede yapılan değişiklikle birlikte 01.07.2023 tarihiden itibaren; şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık 2250 lira olan destek ödemesi miktarı 3375 liraya, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 2992,5 lira ise 4500 liraya, büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 2250 liralık destek 3375 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1800 liralık destek ise 2700 liraya yükseltildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her bireyin ayrımcılığa uğramadan toplumsal hayata katılması ve hak temelli hizmetleri ile her bireyin hayata eşit, tam ve doğal katılımı desteklemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
#Engelli
#engelli ulaşım desteği
#resmi gazete
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