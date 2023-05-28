Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemleri başladı. Vatandaşlar sandık başlarına giderek Recep Tayyip, Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu olan adaylardan birine oy verecek. Seçim sonuçları oy verme işlemlerinin bitmesi ile belli olacak. Cumhurbaşkanı kim olacak? 2023 seçim sonuçlarına göre Erdoğan’ın oy oranı belli oldu mu?

ERDOĞAN KAZANDI MI?

Seçim sonuçları için oy verme işlemleri sona erdi. Oy oranlarına göre Recep Tayyip, Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaç oy aldıkları, oy yüzdesi belli olmaya başladı. Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erdi. Kesin seçim sonuçları ise YSK tarafından oy sayımının bitmesi ile açıklanacak.

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE RECEP TAYYİP ERDOĞAN KAÇ OY ALDI?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı oy sayısı, oy oranı YSK tarafından oy sayımın bitmesi ile açıklanacak. Erdoğan’ın oy oranını canlı takip etmek isterseniz yenisafak.com seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz.





14 MAYIS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı! "Ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum"

Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için Türkiye, sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'da oyunu kullandı. Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra açıklama yaptı.

Türkiye, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul'da oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutlarından çıkarak saat 12.05'te Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile "3279" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, kabine geçerek oylarını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İlk defa 2 turlu bir seçime şahit oluyoruz. Birinci tur malum 14 Mayıs'ta gerçekleşmişti. Şimdi ikinci turu da 28 Mayıs'ta gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi burada partiler yok, 1 metre boyunda bir oy pusulası yok. Sadece 2 aday söz konusu. Bu iki adaya halkımız oylarını vereceği için de inanıyorum ki çok seri bir şekilde inşallah bugünkü oylama da bitecektir. Ancak tabii Türk demokrasi hayatının cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz bir vaka. Ve bu dünya tarihinde böyle yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen ülke yok. Ama Türkiye yüzde 90'a varan katılımla demokratik mücadelesini en güzel şekilde verdi. Ve bugün de bunu inanıyorum ki aynı şekilde gerçekleştirecektir. Ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Katılımın son ana kadar rehavete ulaşmadan, varmadan gerçekleşmesini de özellikle vatandaşlarımdan rica ediyorum.

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçları ile ilgili yayın yasağı açıklaması

YSK Başkanı Ahmet Yener, ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yener, seçim sonuçları ile ilgili yayın yasağının ne zaman kaldırılacağına ilişkin soruya da yanıt verdi.

Yener'in açıklamaları şu şekilde;

"28 Mayıs pazar günü cumhurbaşkanlığı oylamasını 2. turunu gerçekleştirmekteyiz. Vatandaşlarımız ilk turda olduğu gibi ikinci turda da, hem yurt içinde hem yurt dışında seçimlere yoğun bir ilgi göstermektedir. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar da seçimlerimiz sıkıntısız, problemsiz devam etmektedir.

'DAHA ERKEN SONUÇLANACAK'