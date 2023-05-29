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İstanbul'da Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda İstanbul'da 9 milyon 889 bin 852 geçerli oy kullanıldı. İstanbul seçim sonuçlarına göre, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51.8, Erdoğan yüzde 48. oranında oy aldı. İstanbul'da 1 milyon 391 bin 457 seçmen oy kullanmadı. Seçimde, 30 bin 849 sandık kurulu yer alırken, oyların 94 bin 307'si geçersiz sayıldı. Peki Erdoğan ve Kılıçdaroğlu İstanbul’da en çok oyu hangi ilçeden aldı? İşte 2. tur Istanbul seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

17:35 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İstanbul seçim sonuçları

İstanbul seçim sonuçları

İstanbul ilçe seçim kurulları başkanları, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen 2. tur seçimin ardından birleştirme tutanaklarını Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na teslim etti. İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Seçkin'in başkanlık ettiği İstanbul İl Seçim Kurulu'nca da kentteki sonuçların yer aldığı birleştirme tutanakları hazırlandı.

İstanbul'da kullanmayan oy sayısı ne kadar?

İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu odanın kapısına asılan tutanaklara göre, İstanbul'da kayıtlı 11 milyon 375 bin 616 seçmenden 9 milyon 984 bin 159'u sandığa gitti. Sayımın ardından 9 milyon 881 bin 62 oy geçerli olarak tutanağa kaydedildi. İtiraz üzerine 8 bin 790 oyun da eklenmesiyle toplam 9 milyon 889 bin 852 oy geçerli olarak kayda geçti.

İstanbul'da geçersiz oy sayısı kaç?

Seçimde, 30 bin 849 sandık kurulu yer alırken, oyların 94 bin 307'si geçersiz sayıldı.

İstanbul'da Erdoğan ve Kılıçdaroğlu toplamda ne kadar oy aldı?

Geçerli oydan 5 milyon 121 bin 194'ünü Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 milyon 768 bin 658'ini Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu İstanbul’da en çok oyu hangi ilçeden aldı?

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da en fazla oy aldığı ilçe 267 bin 903 ile Bağcılar olurken Kemal Kılıçdaroğlu'na bu ilçede 180 bin 989 oy verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 293 bin 289'la il genelinde en fazla oyu İstanbul'un en kalabalık nüfuslu ilçesi Esenyurt'tan alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da 249 bin 409 oy aldı. Öte yandan İstanbul'un en az nüfuslu ilçesi Adalar'da Kılıçdaroğlu 8 bin 480 oy, Erdoğan ise 2 bin 952 oy aldı.

Marmara Bölgesi'nde Erdoğan, oy oranını en çok Sakarya'da, Kılıçdaroğlu ise Bilecik'te artırdı. Erdoğan'ın Sakarya'da ilk tura kıyasla oy oranı yüzde 3,74 artarak yüzde 68,49 olurken, Kılıçdaroğlu'nun Bilecik'te oy oranı ise yüzde 5,27 artışla yüzde 46,53'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi ilde en yüksek oyu aldı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi ilde en yüksek oyu aldı?

Türkiye 13. cumhurbaşkanını seçti. 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini % 52.85 oy oranı ile Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın oy oranı tüm illerde yükseldi. Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise 11 ilde düştü. Marmara Bölgesi'nde Erdoğan, oy oranını en çok Sakarya'da, Kılıçdaroğlu ise Bilecik'te artırdı. Erdoğan'ın Sakarya'da ilk tura kıyasla oy oranı yüzde 3,74 artarak yüzde 68,49 olurken, Kılıçdaroğlu'nun Bilecik'te oy oranı ise yüzde 5,27 artışla yüzde 46,53'e yükseldi. Peki 2. tur seçimi katılımın en düşük ve en yüksek olduğu iller hangileri? İşte 2. tur seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#istanbul seçim sonuçları
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