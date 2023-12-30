|
Özgün

Arabistan Ligi maçları o platformun yayın akışından kaldırıldı

Dijital içerik platformu EXXEN, yaptığı anlaşmayla 2023-20224 sezonu Suudi Arabistan Pro Lig maçlarını yayınlıyordu. Dizi, film, belgeseller, yarışmalar, talk showlar ve spor gibi çeşitli içerikler sunan platform, belirli ücret karşılığında Suudi Arabistan Pro Ligi ve Hollanda Ligi maçlarını futbolseverler ile buluşturuyordu. Arabistan Ligi 19. haftası bugün oynanacak maçlarda ise yayıncı kuruluşlar arasında EXXEN yer almıyor. Peki, EXXEN Arabistan Ligi’ni yayından kaldırdı mı? İşte detaylar.

11:03 - 30/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
EXXEN Arabistan Ligi’ni yayın akışından kaldırdı mı?
EXXEN Arabistan Ligi’ni yayın akışından kaldırdı mı?

Suudi Arabistan Pro Lig 2023-2024 sezonu maçlarının yayıncı kuruluş haklarını elinde bulunduran EXXEN, Arabistan Ligi’nde bu hafta oynanacak maçları yayın akışından kaldırdı. Yaşanan gelişmenin ardından birçok futbol severler ‘EXXEN Arabistan Ligi’ni yayından kaldırdı mı?’ sorusunu cevabını aramaya başladı. Bu akşam Suudi Arabistan Ligi 19. haftasında ise Al Taawon ve Al Nassr karşı karşıya gelecek. Detaylar haberimizde.

EXXEN ARABİSTAN LİGİ’Nİ YAYIN AKIŞINDAN KALDIRDI MI?

Exxen ve TV8,5, Suudi Arabistan Pro Lig maçlarını yayın akışından kaldırdı. Bu hafta oynanacak olan Arabistan Pro Lig maçlarının yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

EXXEN SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG MAÇLARINI NEDEN YAYINDAN KALDIRDI?

Süper Kupa finali Galatasaray - Fenerbahçe maçı dün akşam Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması bekleniyordu.

Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka öncesi Suudi yetkililerin, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sözünün yazıldığı pankartla maça çıkılmasına izin vermediği iddia edilmişti.

Galatasaraylı futbolcular ve Fenerbahçeli futbolcuların takım otellerinde bekleyişi devam ederken, kulüp başkanları toplantılarını sürdürdü. Toplantının ardından iki takım futbolcularına iptal kararının iletildiği aktarıldı.

Suudi yetkililerin tutumu nedeniyle EXXEN ve TV 8,5’un Arabistan Ligi maçlarını yayın kaldırdığı tahmin ediliyor.


#EXXEN
#Suudi Arabistan Pro Lig
#TV 8.5
26 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Arabistan Ligi maçları o platformun yayın akışından kaldırıldı