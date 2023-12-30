Suudi Arabistan Pro Lig 2023-2024 sezonu maçlarının yayıncı kuruluş haklarını elinde bulunduran EXXEN, Arabistan Ligi’nde bu hafta oynanacak maçları yayın akışından kaldırdı. Yaşanan gelişmenin ardından birçok futbol severler ‘EXXEN Arabistan Ligi’ni yayından kaldırdı mı?’ sorusunu cevabını aramaya başladı. Bu akşam Suudi Arabistan Ligi 19. haftasında ise Al Taawon ve Al Nassr karşı karşıya gelecek. Detaylar haberimizde.
EXXEN ARABİSTAN LİGİ’Nİ YAYIN AKIŞINDAN KALDIRDI MI?
Exxen ve TV8,5, Suudi Arabistan Pro Lig maçlarını yayın akışından kaldırdı. Bu hafta oynanacak olan Arabistan Pro Lig maçlarının yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
EXXEN SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG MAÇLARINI NEDEN YAYINDAN KALDIRDI?
Süper Kupa finali Galatasaray - Fenerbahçe maçı dün akşam Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması bekleniyordu.
Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka öncesi Suudi yetkililerin, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sözünün yazıldığı pankartla maça çıkılmasına izin vermediği iddia edilmişti.
Galatasaraylı futbolcular ve Fenerbahçeli futbolcuların takım otellerinde bekleyişi devam ederken, kulüp başkanları toplantılarını sürdürdü. Toplantının ardından iki takım futbolcularına iptal kararının iletildiği aktarıldı.