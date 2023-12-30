Suudi Arabistan Pro Lig 19. haftasında Al Nassr deplasmanda Al Taawon’a konuk olacak. Karşılaşma bu akşam saat 21.00’de başlayacak. Ligde 43 puanla 2. sırada yer alan Al Naasr, Al Taawon’a konuk oldu son maçta 1-0 mağlup oldu. Ronaldo, Talisca ve Mane üçlüsü bu akşam galibiyet için sahada olacak. Peki, Al Taawon - Al Nassr maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.