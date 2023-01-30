AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Düzenleme 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan çalışanları kapsıyor. Yani 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olacak.

EYT ne zaman yasalaşacak?

Akbaşoğlu'nun açıklamalarına göre, teklif önce TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Sadece EYT ile düzenlemelerin olduğu teklifin hızlı bir şekilde komisyondan geçerek Meclis Genel Kuruluna gelmesi planlanıyor. Şubat ayında yasalaşması beklenen düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu durumda şubat ayında başvuru yapan çalışan mart ayında ilk maaşını alacak.

EYT teklifinde neler var?

Cumhur İttifakı milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifle ilgili öne çıkan başlıklar şöyle:

9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler düzenlemeden faydalanacak.

EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek.

Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.

Kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kalkacak.

EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.

Teklifin bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınması, gelecek hafta da Genel Kurulda yasalaşması öngörülüyor.

Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.

5 bin 500 liranın altında maaş olmayacak.

EYT düzenlemesi yasalaştığında nereye başvurulacak?

Emeklilik başvuruları, e-Devlet üzerinden veya SGK'ye yapılabilecek.

e-Devlet üzerinden EYT başvurusu nasıl yapılır?

EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesi ve Resmi Gazete'de yasalaşması bekleniyor. Peki bu aşamalar geçildikten sonra bireysel EYT başvuruları nasıl yapılacak? İşte e devlet EYT emeklilik başvuruda izlenecek yol.

e-Devlet üzerinden EYT başvurusu nasıl yapılır?

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ‘ gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi ’ne tıklayın.

Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.

Tahsis talep türü olarak ise ‘ yaşlılık aylığını " seçin.

SSK kapsamında aylık talep edeceklerin ‘ 4A ’, Bağkur kapsamına girenlerin ise ‘ 4B ’ seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra ‘ başvur ’ butonu tıklayın.

Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.

Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

‘ Aylık alıyor mu? ’ sorusunu da " evet " veya " hayır " olarak yanıtlayın.

Son aşamada ‘ ileri ’ butonu ardından ‘ başvur ’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.







