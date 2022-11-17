Özgün 1999 öncesi sigortalı olan memurlar EYT kapsamında mı?
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1999 öncesi sigortalı olan memurlar EYT kapsamında mı?

EYT düzenlemesi Aralık’ta Meclis’e geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili düzenleme konusunda, "Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil." dedi. Peki 1999 öncesi sigortalı olan memurlar EYT kapsamında mı? 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunan Bağ-Kur’lular EYT’den yararlanır mı? Emeklilikte prim günü, yaş ve çalışma yılı şartı nedir, kaçtır? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT son durum: 1999 öncesi sigortalı olan Bağ-Kur’lular EYT’den yararlanır mı?
EYT'den memurlar ve Bağkurlular yararlanacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilginn, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin üzerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Görüşmelerin sunum kısmında EYT ile ilgili yaptığı, "Şu anda yaş şartını kaldırırsak prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var." açıklamasını anımsatan Bilgin, şöyle konuştu: "EYT konusunda çok açık söyledim. Bugün 1,5 milyon civarında dediğim rakam; haziranda aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400. Noyan Doğan da köşesinde EYT konusunda şu bilgileri paylaştı.

1999 öncesi sigortalı olan memurlar EYT kapsamında mı?

  • "EYT düzenlemesi Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Emekli Sandığı’na bağlı memurları da kapsayacak. 1999 yılının Eylül ayı öncesi sigortalı olan kadın memurlar 7200 prim gün sayısını, erkek memurlar da 9000 prim günü tamamladıklarında EYT düzenlemesinden yararlanıp, emekli olabilecekler.

Emeklilikte prim gün, yaş ve çalışma yılı şartı kaç?

  • Yeni düzenlemede prim gün sayısı ve çalışma yılında herhangi bir değişikliğe gidilmiyor. SSK’lı kadınlar için 20 çalışma yılı 5000 prim gün, erkek çalışanlar için 25 yıl hizmet süresi ve 5000 prim gün sayısı aynı kalıyor. Memur ve Bağ-Kur’lularda erkek çalışanlar için 9000, kadın çalışanlar için de 7200 prim gün sayısı aynı kalıyor. Bu şartları yerine getirenler düzenlemeden yararlanıp emekli olabilecek.”

EYT emeklilik prim gün sayısı kaç?
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EYT emeklilik prim gün sayısı kaç?
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