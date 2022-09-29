Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz indirimi sinyali: Faizler ne kadar düşecek?

Merkez Bankası faiz kararı ile ekim ayında geçerli olacak faizi duyuracak. Uzun süredir sabit bırakma kararının alındığı faizlerde ağustos ve eylül aylarında faiz indirimine gitti. TCMB Para Politikası Kurulu toplantı takviminde yer alan bilgilere göre bu ay faiz kararı 20 Ekim 2022 Perşembe günü açıklanacak. Karar aynı gün saat 14:00’te duyurulacak. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Faizler düşecek mi, çıkacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faiz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 21. Olağan Genel Kurulu toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada faizlerin indirimine ilişkin mesajı verdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz konusundaki açıklaması: “Sizin şu anda öyle bir cumhurbaşkanınız var ki benim en büyük savaşım faizledir. En büyük düşmanım faizdir. Şu anda yine faizi 12'ye kadar düşürdük. Yetmez. Bunun daha da inmesi lazım. Halkbank Genel Müdürü karşımda Merkez Bankamızla konuşuyoruz. Önümüzdeki para politikası kurulu toplantılarında bunun daha da inmesi gereğini telkin ediyorum. Aramızda maalesef faiz politikasını yüksek faizi savunanlar var. Başta muhalefet olmak üzere onlar da savunuyorlar. Cumhurbaşkanınız düşük faizi savunan politika güdüyor. Yılbaşından sonra enflasyonun da düşük faizle ineceğine inanıyorum.''

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