Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Derbide Kadıköy'de Beşiktaş'a 4-2 kaybetmesinin ardından kupada Kayserispor karşısında moral depolayan ve yarı finale yükselen Sarı Lacivertliler, Karagümrük deplasmanında da 3 paunla dönmesini bildi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Zajc ve Attila Szalai kaydetti. Karagümrük'ün tek golü ise Ozdoev'den geldi. Fatih Karagümrük, ligde 11 maçtır kaybetmiyordu. Fenerbahçe maçıyla bu seri de sona ermiş oldu. Alınan bu sonuçla Sarı Lacivertliler puanını 57'ye yükseltirken Karagümrük 34 puanda kaldı.