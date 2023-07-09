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Son dakika... Kızılay'ın yeni başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz oldu

Son dakika haberine göre Kerem Kınık'ın yerine seçilen yeni Kızılay Başkanı belli oldu. Türk Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nda, kullanılan oyların tamamını alan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Genel Başkan seçildi. Prof. Dr. Yılmaz, 2015 yılında bu yana Türk Kızılay yönetim kurulunda bulunuyordu. Yaklaşık 800 delegenin oy kullandığı seçimde Fatma Meriç Yılmaz, 155 yıllık Kızılay tarihinin ilk kadın genel başkanı oldu. Peki Fatma Meriç Yılmaz kimdir, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ın hayatı.

16:56 . 9/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kızılay'ın yeni başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç oldu.

Kızılay'ın yeni başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç oldu.

Türk Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nda, kullanılan oyların tamamını alan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Genel Başkan seçildi. Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık, 12 Mayıs günü istifa etmişti. Yılmaz, Kerem Kınık'ın istifasının ardından Kızılay Genel Başkan Vekili olarak atanmıştı. İşte yeni Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ın hayatı, biyografisi, kariyeri.

Fatma Meriç Yılmaz kimdir?

Fatma Meriç Yılmaz, 1975 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2000 yılında mezun olan Fatma Meriç Yılmaz, Tıpta uzmanlık eğitimini 2000- 2003 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamladı.

2003-2010 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başasistan olarak görev yapmaya başlayan Fatma Meriç Yılmaz, 2008 yılında doçentlik ünvanını aldı ve 2010 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Klinik Şef Yardımcısı olarak göreve başladı. 2011 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim dalına Doçent olarak atanan Fatma Meriç Yılmaz, 2014 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde profesörlüğe yükseltilerek profesörlük ünvanı aldı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Ana bilim Dalında Öğretim Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniğinde Eğitim Görevlisi olarak çalıştı.

Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 2012-2015 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı Eğitim ve İdari Sorumluluğu ile Laboratuvar Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Fatma Meriç Yılmaz, evlidir ve 3 çocuğu vardır.

Fatma Meriç Yılmaz, 2015-2016 yılları arasında Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve 2016-2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz’ın ayrıca, TÜBİTAK BİDEP Danışma Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvar Bilim Kurulu Üyeliği ve IFCC C-NPU komisyonunda asil üyeliği bulunmaktadır. Fatma Meriç Yılmaz, 2015 yılından 9 Temmuz 2023'e kadar Kızılay Genel Başkan Yardımcılığı görevini ve Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanlığını yürütmüştür.

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#Kızılay Başkanı Fatma Meriç
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Son dakika... Kızılay'ın yeni başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz oldu