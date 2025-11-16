FED yılın son faiz kararını ne zaman açıklayacak? Faiz indirimi gelecek mi? Piyasalarda beklenti yön değiştirdi

Fed, yılın son faiz kararını 10 Aralık’ta açıklayacak. Hükümet kapanmasının ardından veri akışındaki boşluk ve yetkililerin “temkinli” mesajları nedeniyle Aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimali düşerken, piyasalarda gözler tarım dışı istihdam ve enflasyon verilerine çevrildi.





Fed faiz kararı ne zaman?

Fed, yılın son para politikası toplantısını 9-10 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirecek. Kritik faiz kararı 10 Aralık Çarşamba günü saat 21.00'de (TSİ) kamuoyuna duyurulacak.





Piyasalar için yalnızca karar değil, toplantı sonrası yayımlanacak ekonomik projeksiyonlar ve Başkan Jerome Powell’ın mesajları da yön belirleyici olacak.





Piyasalarda faiz beklentisi neden zayıfladı?

ABD’de federal hükümetin 43 gün süren tarihî kapanmasının sona ermesi, piyasalarda kısa süreli bir rahatlama sağladı. Ancak kapanma döneminde ertelenen verilerin ne kadar sağlıklı olacağına yönelik tartışmalar sürüyor.





Tarım dışı istihdam raporunun, uzun aradan sonra 20 Kasım’da açıklanacak olması dikkatleri bu veriye çevirdi. ABD Çalışma Bakanlığı, Ekim ayı enflasyon verilerinin (TÜFE) veri toplama sorunları nedeniyle yayımlanamayabileceğini duyurdu. Fed üyeleri ise art arda yaptıkları açıklamalarda yeni bir faiz indiriminin “zor” olduğuna vurgu yapmaya başladı.





Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, enflasyonun hâlâ yüksek olduğunu belirterek ek indirime karşı olduğunu yineledi. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da Aralık toplantısında indirimi desteklemenin “kolay olmayacağını” ifade etti.





Faiz indirimi ihtimali geriledi

Piyasa fiyatlamalarında bir dönem %60’lara kadar çıkan 25 baz puanlık Aralık indirimi ihtimali, son gelişmelerle birlikte %44 seviyelerine kadar geriledi.





Hükümet kapanmasının ekonomik etkisi, veri akışındaki boşluklar ve Fed üyelerinin temkinli söylemleri, bankanın “bekle-gör” politikasına yaklaştığına işaret ediyor.





Yatırımcılar için kritik süreç