Fenerbahçe Beko - LDLC ASVEL
Basketbolda Turkish Airlines EuroLeague'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Fransız ekibi LDLC ASVEL'i 101-86 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım 3'üncü galibiyetini aldı. Konuk ekip ASVEL ise 4'üncü maçından da yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe Beko - LDLC ASVEL maç özeti haberimizde.
FENERBAHÇE BEKO - LDLC ASVEL MAÇ ÖZETİ
SAYILAR
PERİYOTLAR
1’İNCİ PERİYOT: 16-28
İLK YARI: 42-55
3’ÜNCÜ PERİYOT: 72-70
Karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan Fransız ekibi, Jackson ve Lee’nin skorer oyunuyla ilk periyodu 28-16 önde kapattı.
İkinci çeyrekte sarı-lacivertli takım Calathes ve Wilbekin ile etkili olmaya çalışsa da farkın kapanmasına izin vermeyen ASVEL, soyunma odasına 55-42 üstün girdi.
İkinci yarıya sert savunma ve etkili hücumla başlayan Fenerbahçe Beko, 28’inci dakikada önce eşitliği yakaladı: 66-66. Guduric, Hayes-Davis ve Calathes ile hücum ritmini koruyan ev sahibi takım, final periyoduna 72-70 önde gitti.
Son periyotta Tarık Biberovic’in de oyuna ağırlığını koymasıyla üst üste basketler bularak farkı açmayı başaran Fenerbahçe Beko, 38’inci dakikada çift haneleri buldu: 93-82. Kalan sürede farkı biraz daha açan sarı-lacivertliler, maçı da 101-86 kazandı.