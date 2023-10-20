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Fenerbahçe Beko - LDLC ASVEL: 101-86 | ÖZET

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini 101-86 yendi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe, Nick Calathes, Marko Guduric, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis, Johnathan Motley ilk 5’iyle başladı. LDLC ASVEL’in ilk 5’i ise Paris Lee, Frank Jackson, Charles Kahudi, Joffrey Lauvergne ve Youssoupha Fall’dan oluştu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde üçüncü galibiyetini elde ederken, LDLC ASVEL ise dördüncü maçını da kaybetti. Fenerbahçe Beko - LDLC ASVEL maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:13 . 20/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fenerbahçe Beko - LDLC ASVEL

Fenerbahçe Beko - LDLC ASVEL

Basketbolda ​Turkish Airlines EuroLeague'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Fransız ekibi LDLC ASVEL'i 101-86 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım 3'üncü galibiyetini aldı. Konuk ekip ASVEL ise 4'üncü maçından da yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe Beko - LDLC ASVEL maç özeti haberimizde.

FENERBAHÇE BEKO - LDLC ASVEL MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe Beko - LDLC ASVEL maç özetini izlemek için

SAYILAR

FENERBAHÇE BEKO:
Calathes 7, Guduric 14, Pierre 7, Hayes-Davis 14, Motley 15, Wilbekin 18, Sertaç Şanlı, Papagiannis 2, Tarık Biberovic 17, Madar 7, Sestina
LDLC ASVEL
: Lee 9, Jackson 25, Kahudi 6, Lauvergne 11, Fall 7, Scott 5, Jackson, De Colo 11, Egbunu 4, Ndiaye 6, Yaacov 2

PERİYOTLAR

1’İNCİ PERİYOT: 16-28

İLK YARI: 42-55

3’ÜNCÜ PERİYOT: 72-70

Karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan Fransız ekibi, Jackson ve Lee’nin skorer oyunuyla ilk periyodu 28-16 önde kapattı.

İkinci çeyrekte sarı-lacivertli takım Calathes ve Wilbekin ile etkili olmaya çalışsa da farkın kapanmasına izin vermeyen ASVEL, soyunma odasına 55-42 üstün girdi.

İkinci yarıya sert savunma ve etkili hücumla başlayan Fenerbahçe Beko, 28’inci dakikada önce eşitliği yakaladı: 66-66. Guduric, Hayes-Davis ve Calathes ile hücum ritmini koruyan ev sahibi takım, final periyoduna 72-70 önde gitti.

Son periyotta Tarık Biberovic’in de oyuna ağırlığını koymasıyla üst üste basketler bularak farkı açmayı başaran Fenerbahçe Beko, 38’inci dakikada çift haneleri buldu: 93-82. Kalan sürede farkı biraz daha açan sarı-lacivertliler, maçı da 101-86 kazandı.




#Fenerbahçe Beko
#LDLC ASVEL
#THY Avrupa Ligi
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