Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 11 Ocak’ta başladı. Ara transfer döneminin 8 Şubat tamamlanacak olması nedeniyle takımlar çalışmalarına hız verdi. Bu takımlar arasında da Fenerbahçe geliyor. Sarı lacivertli ekipte transfer hareketliliği sürüyor. Jayden Oosterwolde ve Emre Demir ile büyük ölçüde anlaşmaya varan FB, Bruma'yı ise kiralık olarak Braga'ya gönderiyor. Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in de takımdan ayrılması gündemde.