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Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe deplasmanda 6-0 kazanmıştı. 7 mücadelede yalnızca iç sahada Alanyaspor’u yenen ve Fatih Karagümrük’le de berabere kalan lacivert-beyazlılar, kalan 5 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, haftaya liderin 4 puan gerisinde 41 puanla 2. sırada giriyor. Kasımpaşa, 19 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 14. sırada yer alıyor. Fenerbahçe-Kasımpaşa maç kadrosuna ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

15:04 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Fenerbahçe ve Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Muhtemel 11’lere ve takım istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Kasımpaşa kadrosu

Fenerbahçe-Kasımpaşa muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe
  • Altay,
  • Ferdi,
  • Samet,
  • Szalai,
  • Alioski,
  • Arao,
  • Crespo,
  • İrfan Can (Arda),
  • Emre Mor,
  • Valencia,
  • Batshuayi
Kasımpaşa
  • Erdem,
  • Yasin,
  • Sadık,
  • Donk,
  • Tirpan,
  • Eysseric,
  • Aytaç,
  • Ahmet,
  • Hajradinovic,
  • Fall,
  • Bahoken

Ligdeki son 2 maçını deplasmanda oynayan ve 6 puan toplayan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı yenerek zirve takibine yara almadan devam etmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya liderin 4 puan gerisinde 41 puanla 2. sırada giriyor.

Selçuk İnan’ın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından 6 lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıkan Kasımpaşa, bu karşılaşmaların tamamını İstanbul’da oynadı. 7 mücadelede yalnızca iç sahada Alanyaspor’u yenen ve Fatih Karagümrük’le de berabere kalan lacivert-beyazlılar, kalan 5 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

19 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi alan Kasımpaşa, 19 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 14. sırada yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe deplasmanda 6-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe'de kimler eksik?

Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek. Pedro'nun yanı sıra tam hazır olmayan Bright Osayi-Samuel ile Joshua King'in de zorlu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe'de kart sınırında olan oyuncular kimler?

Fenerbahçe'de Kasımpaşa mücadelesi öncesinde 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Adana Demirspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa'da cezalı kim var?

Son oynanan ve 3-1 kaybedilen Medipol Başakşehir mücadelesinde çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan sağ bek Ben Ouannes, Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek.

Bahoken ve Hajradinovic de sarı kart sınırında. Bu futbolcular, kart görmeleri halinde Giresunspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.





#Fenerbahçe
#Kasımpaşa
#Fenerbaçe Kasımpaşa muhtemel 11
#süper lig
1 saat önce
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Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı ağırlıyor
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