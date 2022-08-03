Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe Avrupa macerasına Avrupa Ligi'nden devam ediyor. Avrupa Ligi 3. ön eleme maçında Çekya'nınSlovacko takımıyla karşılaşacak olan sarı lacivertlilerde hedef ikide iki yapıp play-offlara kalmak. Peki Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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