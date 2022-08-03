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Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe Avrupa macerasına Avrupa Ligi'nden devam ediyor. Avrupa Ligi 3. ön eleme maçında Çekya'nınSlovacko takımıyla karşılaşacak olan sarı lacivertlilerde hedef ikide iki yapıp play-offlara kalmak. Peki Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
FENERBAHÇE SLOVACKO CANLI İZLE | Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe Slovacko maçı

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi verecek olan Fenerbahçe, Çekya'nın Slovacko takımıyla karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN?

Turu kaybeden Fenerbahçe ise Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek. Sarı-lacivertli ekip, 3. eleme turunda Çekya'nın Slovacko takımıyla karşılaşacak. İlk maç İstanbul’da, rövanş ise Çekya’da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçına sahne olacak Fenerbahçe Slovacko mücadelesi 4 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak.

Rövanş maçı ise 11 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa macerasına Avrupa Ligi 3. Ön Eleme'den devam edecek Fenerbahçe Çekya'nın Slovacko takımıyla karşılaşacak. Müsabaka EXXEN dijital platformdan yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Slovacko ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Alves Jesus ve Luciano Antonio Gomes Maia yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gustavo Fernandes Correia olacak.

MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'nin Slovacko ile oynayacağı karşılaşmanın maç kadrosu belli oldu.

Kadroda şu isimler yer aldı:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Luan Peres, Mauricio Lemos, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Deigo Ross, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi Samuel, Muhammed Gümüşkaya

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