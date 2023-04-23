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Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe evinde İstanbulspor’u konuk edecek. Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Ligde 63 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe kalan maçlarında hata yapmayarak şampiyonluk iddiasını sürdürme peşinde. İstanbulspor ise 28 puanla 15. sırada yer alırken düşme hattında kritik haftada mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Peki Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç bilgisi, maç kadroları ve muhtemel 11’ler.

12:02 . 23/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR

Spor Toto Süper Lig’de 31. hafta heyecanı başlıyor. Fenerbahçe 31. haftada evinde İstanbulspor’u konuk edecek. Maç detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe Ülker Stadı’nda İstanbulspor konuk edecek. 24 Nisan Pazartesi saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE

70 İrfan Can Eğribayat

3 Samet Akaydin

24 Jayden Oosterwolde

41 Attila Szalai

5 Willian Arao

7 Ferdi Kadıoğlu

10 Arda Güler

17 İrfan Can Kahveci

27 Miguel Crespo

9 Diego Rossi

13 Enner Valencia

İSTANBULSPOR

1 David Jensen

3 Duhan Aksu

4 Mehmet Yeşil

20 Simon Deli

21 Demeaco Duhaney

8 Onur Ergün

10 Eduard Rroca

12 Mahamadou Ba

70 Jason Lokilo

27 Valon Ethemi

90 Emeka Friday Eze

FENERBAHÇE’DE 4 FUTBOLCU EKSİK

Fenerbahçe, İstanbulspor maçında 4 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Michy Batshuayi, İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.

6 İSİM KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 6 isim, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, İstanbulspor karşısında kart görmeleri durumunda Sivasspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle İstanbulspor maçında forma giyemeyecek Miha Zajc da sarı kart ceza sınırında.

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU




#Fenerbahçe
#Spor Toto Süper Lig
#31. hafta
#Jorge Jesus
#Arda Güler
2 saat önce
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