FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR
Spor Toto Süper Lig’de 31. hafta heyecanı başlıyor. Fenerbahçe 31. haftada evinde İstanbulspor’u konuk edecek. Maç detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe Ülker Stadı’nda İstanbulspor konuk edecek. 24 Nisan Pazartesi saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
FENERBAHÇE
70 İrfan Can Eğribayat
3 Samet Akaydin
24 Jayden Oosterwolde
41 Attila Szalai
5 Willian Arao
7 Ferdi Kadıoğlu
10 Arda Güler
17 İrfan Can Kahveci
27 Miguel Crespo
9 Diego Rossi
13 Enner Valencia
İSTANBULSPOR
1 David Jensen
3 Duhan Aksu
4 Mehmet Yeşil
20 Simon Deli
21 Demeaco Duhaney
8 Onur Ergün
10 Eduard Rroca
12 Mahamadou Ba
70 Jason Lokilo
27 Valon Ethemi
90 Emeka Friday Eze
FENERBAHÇE’DE 4 FUTBOLCU EKSİK
Fenerbahçe, İstanbulspor maçında 4 oyuncusundan faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Michy Batshuayi, İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.
6 İSİM KART CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de 6 isim, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, İstanbulspor karşısında kart görmeleri durumunda Sivasspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle İstanbulspor maçında forma giyemeyecek Miha Zajc da sarı kart ceza sınırında.