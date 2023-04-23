Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında lider Galatasaray evinde Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. NEF Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. 18. kez karşı karşıya gelecek iki takım arasında söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 11 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. En yakın rakibi Fenerbahçe’ye 6 puan fark atan Galatasaray bu maçıda kayıpsız geçerek şampiyonluk yolunda bir adım daha atma peşinde olacak. Peki Galatasaray’ın Fatih Karagümrük maçı ne zaman? İşte maç bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’leri.