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ABD sınır dışı etti: 261 çete üyesi El Salvador'a getirildi

ABD sınır dışı etti: 261 çete üyesi El Salvador'a getirildi

07:2617/03/2025, Pazartesi
AA
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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD ile yapılan anlaşmalar kapsamında 261 çete üyesinin ülkeye getirildiğini duyurdu.

Bukele, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, Tren de Aragua çetesine mensup 238 ve MS-13 çetesine bağlı 23 üyenin başkent San Salvador'a ulaştığını belirtti.

Çete üyelerinin mega hapishane CECOP'a sevk edileceğini aktaran Bukele, "Zamanla bu eylemler, 'Sıfır Boş Zaman' programı kapsamında çalışan 40 binden fazla mahkum tarafından üretilen ürünlerle birleştiğinde, cezaevi sistemimizin kendi kendini sürdürebilmesine katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

Bukele, ABD'den gönderilen kişiler arasında iki çete elebaşının da bulunduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Bunlardan biri suç örgütünün en üst yönetim kadrosunda yer alıyor.

Bu durum, istihbarat toplamamızı, tamamlamamıza ve MS-13'ün son kalıntılarının peşine düşmemize yardımcı olacak. Eski ve yeni üyeler, paralar, silahlar, uyuşturucu, saklanma yerleri, işbirlikçileri ve sponsorları dahil olmak üzere tüm ağı ortaya çıkarmak için çalışmalarımız sürecek."


Ülkesinin organize suçla mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Bukele, "Ancak bu kez müttefiklerimize de yardım ediyor, cezaevi sistemimizi kendi kendine yeterli hale getiriyor ve ülkemizi daha da güvenli kılmak için hayati bilgiler ediniyoruz. Hepsi tek bir eylemde." değerlendirmesinde bulundu.

#El Salvador
#Nayib Bukele
#ABD

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