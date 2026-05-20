ABD'li hemşire 'insani görev' için yeniden Gazze'de

12:2020/05/2026, Çarşamba
Gazze Şeridi'nden birkaç ay önce ayrılan ABD ve Porto Riko vatandaşı yoğun bakım hemşiresi Ellie Burgos, ateşkese rağmen devam eden saldırıların gölgesinde yaralılara ve sağlık ekiplerine destek olmak amacıyla bölgeye geri döndü. Gazze'de tanıklık ettiği felaket boyutundaki sağlık koşullarına dair verdiği röportajlarla tanınan Burgos, savaşın durdurulması ve tıbbi koridorların açılmasına yönelik çağrılarını sürdürüyor. İsrail’in sürdürdüğü saldırılar nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği ve en temel tıbbi malzemelere erişimde sıkıntı yaşanan bölgede Ellie hemşire, gönüllü sağlık hizmeti vermeye devam ediyor.

