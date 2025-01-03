ABD'ye gelen göçmenler zorlu koşullarda yaşıyor

Aylarca devletten randevu bekleyen mülteciler emek sömürüsüne ve insan ticaretine maruz kalıyor.
ABD'ye sığınma talebinde bulunan binlerce göçmen, Meksika'nın başkenti Meksiko'daki La Soledad Kilisesi'nin çevresinde, kötü sağlık koşullarına sahip kalabalık kamplara yerleşiyor.
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Honduras, Haiti, Venezuela ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenler La Merced mahallesindeki Plaza de La Soledad'da derme çatma kamplarda günlerini geçiriyor.
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