Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD'ye gelen göçmenler zorlu koşullarda yaşıyor

ABD'ye gelen göçmenler zorlu koşullarda yaşıyor

12:173/01/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
<p>Aylarca devletten randevu bekleyen mülteciler emek sömürüsüne ve insan ticaretine maruz kalıyor.</p>
Aylarca devletten randevu bekleyen mülteciler emek sömürüsüne ve insan ticaretine maruz kalıyor.

ABD'ye sığınma talebinde bulunan binlerce göçmen, Meksika'nın başkenti Meksiko'daki La Soledad Kilisesi'nin çevresinde, kötü sağlık koşullarına sahip kalabalık kamplara yerleşiyor.

Honduras, Haiti, Venezuela ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenler La Merced mahallesindeki Plaza de La Soledad'da derme çatma kamplarda günlerini geçiriyor.

#ABD
#Mülteci
#Göçmen
#Meksika

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS 2024/2 tercih sonuç sorgulama ekranı