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Ateşkesin ardından Gazze'nin kuzeyine dönen Filistinliler yıkımla karşılaştı

Ateşkesin ardından Gazze'nin kuzeyine dönen Filistinliler yıkımla karşılaştı

10:3620/01/2025, Pazartesi
G: 20/01/2025, Pazartesi
AA
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Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkesin uygulanmaya başlamasının ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye Mülteci Kampı, Safveti ve Beyt Lahiya bölgelerine dönen Filistinliler, bölgede büyük yıkımla karşılaştı.

Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi. Yerinden edilmiş binlerce Filistinli evine dönüyor.

#Hamas
#İsrail
#Filistin

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