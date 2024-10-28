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Bölge harabeye döndü: İsrail ordusu Meşru Beyt Lahiya'dan geride yıkım bırakarak çekildi

Bölge harabeye döndü: İsrail ordusu Meşru Beyt Lahiya'dan geride yıkım bırakarak çekildi

20:0928/10/2024, Pazartesi
AA
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İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesinden büyük bir yıkım bırakarak geri çekildi. İsrail güçlerinin çekilmesiyle birlikte, bazı bölge sakinleri evlerine geri döndü.

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki soykırım saldırıları sürüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 20 Filistinli öldü, 101 bin 110 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in hedef aldığı son bölge ise Gazze'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya oldu.

İsrail ordusu, düzenlediği saldırılar, bombardımanlar ve baskınlarla yol açtığı yıkımla Meşru Beyt Lahiya'yı harabeye çevirdi.

Bölgedeki işgalini sonlandıran İsrail ordusu, büyük bir yıkım bırakarak Meşru Beyt Lahiya'dan geri çekildi.

İsrail güçlerinin çekilmesiyle birlikte, bazı bölge sakinleri evlerine geri döndü.

İşte harabeye dönen Meşru Beyt Lahiya bölgesinden acı manzaralar:

#Gazze
#Meşru Beyt Lahiya
#İsrail
#Saldırı

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