Brezilya’daki selde can kaybı 25’e yükseldi

Öte yandan acil durum ekipleri özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarda enkaz ve çamur altında kalan kurbanları aramaya devam ediyor. Juiz de Fora İtfaiye Teşkilatı’ndan bir yetkili, selin şiddetli bir şekilde vurduğu Parque Burnier bölgesinde yaşanan büyük bir toprak kayması sonucunda 12 evde ağır şekilde hasar oluştuğunu aktardı. Yetkili, gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sırasında birçok kişinin evlerinin içinde bulunduğunu belirtti.



