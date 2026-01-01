Yeni Şafak
Bulgaristan Avro Bölgesi'ne katıldı

19:451/01/2026, Perşembe
AA
Bulgaristan'ın Avro Bölgesi'ne bugün resmen katılmasıyla ülkenin uzun yıllardır kullandığı Bulgar levası yerini avroya bıraktı. İlk kez 1881 yılında basılan ve dolaşıma sokulan Bulgar levası, bugün itibarıyla resmi para birimi olmaktan çıktı. Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) Başkanı Dimitar Radev, Avro Bölgesi'ne katılıma ilişkin yaptığı basın açıklamasında, avronun sadece bir para birimi değil, aynı zamanda bir aidiyet simgesi olduğunu ifade etti. Başkent Sofya'da vatandaşlar ATM'lerden Avro çekerken, pazarlar ve mağazalarda alışverişler Avro ile gerçekleştirildi.

#Avro
#Bulgaristan
#Ekonomi
