Çıkan belgeler sonrası Epstein adası yeniden gündem oldu: Mide bulandıran detaylar ortaya çıktı

ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan ve tüm dünyada büyük şaşkınlığa neden olan Epstein dosyasının yankıları devam ederken ve her geçen dakika yeni skandallar ortaya çıkıyor. Dosyalarda adı geçen isimler şoke ederken içinde akılamaz istismar ve fuhuş ağı kurulan pedofili Epstein'in kabus adasına ait görüntüler yeniden gündeme geldi.

1 /9 Dünya basınında geniş yankı uyandıran Jeffrey Epstein’in çocukları sistematik biçimde istismar ettiği, bu suçları uluslararası bir ağ içinde sürdürdüğü ve bu ağın siyaset, sermaye ve hukukla temas halinde olduğu iddiaları uzun zamandır kamuoyunun gündemdeydi.

2 /9 ABD Adalet Bakanlığı’nın altı haftalık gecikmenin ardından ve sansürlü şekilde kamuoyuna sunduğu, pedofili suçlamalarıyla bilinen Jeffrey Epstein’e ait 3 milyonu aşkın belge ile binlerce video ve 100 binden fazla fotoğraf, gündemi adeta sarstı.

3 /9 MİDE BULANDIRAN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI Paylaşılan görsellerde, adadaki çeşitli ortamlara ilişkin detaylar dikkatlerden kaçmadı.

4 /9 DİŞÇİ KOLTUĞU, KARA TAHTA VE MASKELER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ Görsellerden birinde diş kliniklerinde kullanılan muayene sandalyesinin yer alması dehşet düşürdü. Bir diğer görselde ise bir telefon ekranında "NY Office", "Rich Office", "Mike Cell", "Patrick Cell" gibi çeşitli etiketlerin bulunduğu dikkat çekti.

5 /9 Görsellerin haricinde bazı videoların da yer aldığı paylaşımda, bir yatak odasına ve banyoya ait kesitlere yer veriliyor.

6 /9 Başka bir odada ise üzerinde "gerçek", "aldatma", "güç" gibi kelimelerin yazıldığı bir kara tahta görülüyor.

7 /9 Bazı ifadeler ise sansürlenmiş durumda.

