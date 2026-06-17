Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavsiyesine uydu: Meloni sigarayı bıraktı

MACRON BIRAKMASININ İMKANSIZ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ





Bu sırada odada bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da gülerek bunun imkansız olduğu dile getirdi.





Meloni'nin daha önce sigarayı bıraktığı ve 13 yıl kullanmadığı daha sonra tekrardan içmeye başladığı, daha önce verdiği röportajlardan biliniyor.