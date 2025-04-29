Dünya yeni bir pandeminin eşiğinde mi? Ölümcül virüs mutasyona uğradı!

Pandemi Hazırlığı Tartışması Yeniden Gündemde





Geçmişte COVID-19 aşısını geliştiren Moderna ile ABD yönetimi arasında 590 milyon dolarlık yeni bir anlaşma imzalandığı bildirildi. Ancak Trump yönetiminin bu sözleşmeyi geri çekebileceği belirtiliyor. Öte yandan, COVID-19’dan sonra kurulan Pandemiye Hazırlık ve Müdahale Ofisi’ne (OPPR) ne personel ataması yapıldı ne de finansal kaynak aktarıldı.





Sağlık politikalarındaki bu belirsizlikler, ABD'nin salgına verdiği yanıtı eleştiren uzmanların sayısını artırıyor. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri de dâhil olmak üzere çok sayıda uzman, sürecin yönetimindeki eksiklikleri dile getirdi.