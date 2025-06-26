Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve araçlara zarar verdi

Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik kasabasında Filistinlilere ait ev ve araçlara zarar verdi.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
#Batı Şeria
#İsrailliler
#Kefr Malik
Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik kasabasında Filistinlilere ait ev ve araçlara zarar verdi.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.