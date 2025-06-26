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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve araçlara zarar verdi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve araçlara zarar verdi

10:2426/06/2025, Perşembe
AA
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Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik kasabasında Filistinlilere ait ev ve araçlara zarar verdi.

#Batı Şeria
#İsrailliler
#Kefr Malik
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