Gazze Şeridi'nde şiddetli yağış nedeniyle çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi’nde, şiddetli yağışlar nedeniyle El Halo ailesine ait bir bina çöktü. Çökme sırasında içeride bulunan ailenin fertlerinden birinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kısıtlı imkanlarla çalışan sağlık ekipleri, bölge sakinlerinin desteğiyle diğer aile fertlerinin bulunması için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

1 /24

2 /24

3 /24

4 /24

5 /24

6 /24

7 /24

8 /24

9 /24

10 /24

11 /24

12 /24

13 /24

14 /24

15 /24

16 /24

17 /24

18 /24

19 /24

20 /24

21 /24

22 /24

23 /24