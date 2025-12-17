Yeni Şafak
Gazze Şeridi'nde şiddetli yağış nedeniyle çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor

11:0517/12/2025, Çarşamba
AA
Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi’nde, şiddetli yağışlar nedeniyle El Halo ailesine ait bir bina çöktü. Çökme sırasında içeride bulunan ailenin fertlerinden birinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kısıtlı imkanlarla çalışan sağlık ekipleri, bölge sakinlerinin desteğiyle diğer aile fertlerinin bulunması için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

