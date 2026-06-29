Gazze’de enkaz altından çıkarılan Kur’an-ı Kerim nüshalarını onarıyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nin batısındaki Şati Mülteci Kampı’nda yaşayan 71 yaşındaki Filistinli Hacı Cemil Mikdad, İsrail saldırılarında harabeye dönen kütüphanesini atölyeye çevirerek bombardımanlarda zarar gören Kur’an-ı Kerim nüshalarını onarıyor. Mikdad, kısıtlı imkanlara rağmen yıpranan mushafları yeniden kullanıma kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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