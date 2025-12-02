Gazze’de İsrailli esirlerin cenazelerine yönelik arama çalışmaları sürüyor

Gazze kentinde kayıp iki İsrailli esirin kalıntılarına ulaşmaya yönelik yürütülen arama çalışmalarının ilk aşaması tamamlandı. Kızılhaç ekipleri, Hamas’ın İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarıyla koordineli şekilde sahada yaptığı incelemelerde, kayıp esirlerle birlikte bulunduğu belirtilen iki Kassam üyesinin cenazesine ulaştı. Kassam Tugayları, kalan İsrailli esirlere ait kalıntılara yönelik bilgi edinmek amacıyla arama çalışmalarının yarın aynı bölgede yeniden sürdürüleceğini açıkladı. Gazze kentinin kuzeyindeki Cibaliya Kampı’nda yürütülen bu çalışmaların, hassas dosyada nihai bulgulara ulaşma çabasının bir parçası olduğu ifade ediliyor.

1 /10

2 /10

3 /10

4 /10

5 /10

6 /10

7 /10

8 /10

9 /10