Gazze'de İsrailli esirlerin cesetlerini arama çalışmaları: Yıkılan binaların enkazlarının altında sürüyor

13:3012/11/2025, Çarşamba
AA
İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cesetlerini teslim edebilmek için yürütülen arama çalışmaları sürüyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkilileri, Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi’nde esirlerin cesetlerini aramaya devam ediyor. Bölgeye getirilen ağır iş makineleri, İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazlarının altında İsrailli esirlerin cesetlerini bulmak için ekiplerle koordineli bir çalışma sürdürüyor.

#Gazze
#İsrail
#Filistin
