Gazze'de soğuk hava şartları hastanelerdeki yoğunluğu arttırdı

Gazze’de Filistinliler, sert kış koşulları ve dondurucu soğuk nedeniyle hayatta kalma mücadelesi veriyor. Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi’nde, soğuk hava ve yetersiz barınma koşulları yüzünden özellikle çocuklarda grip ve solunum yolu enfeksiyonları vakalarında artış görülüyor. Derme çatma çadırlarda ve hasarlı binalarda yaşayan Filistinlilerin sağlık durumu soğuğa maruz kalmaları nedeniyle giderek kötüleşirken, sınır kapılarının kapalı olması ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğini artırıyor.

1 /28

2 /28

3 /28

4 /28

5 /28

6 /28

7 /28

8 /28

9 /28

10 /28

11 /28

12 /28

13 /28

14 /28

15 /28

16 /28

17 /28

18 /28

19 /28

20 /28

21 /28

22 /28

23 /28

24 /28

25 /28

26 /28

27 /28