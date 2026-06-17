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Gazze’de yerinden edilen Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı

Gazze’de yerinden edilen Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı

23:0017/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
AA
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı sürüyor. Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde bir hayır kurumu tarafından yerinden edilen Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı sürüyor. 

Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde bir hayır kurumu tarafından yerinden edilen Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. 

 Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.

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