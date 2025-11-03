Gazzeli çocuk görme yetisini kaybetme riski yaşıyor

Gazze Şeridi’nde ailesiyle birlikte sığındıkları çadırda yaşayan 15 yaşındaki Neda Arhume, kardeşleriyle oynarken yakınına isabet eden bir füze nedeniyle görme yetisini kısmen kaybetti. İsrail saldırısında şarapnel parçaları genç kızın yüzüne ve vücuduna isabet ederek sağ gözünü tamamen kaybetmesine, burnu ve çenesinde ciddi hasar oluşmasına yol açtı. Sol gözü ise sinir hasarı nedeniyle görme kaybı riski taşıyor. Saldırı sonucu solunum sistemi de ciddi şekilde zarar gören Neda; hafıza kaybı, konuşma zorluğu ve kısmi felç belirtileri gösteriyor. Genç kız, Han Yunus’taki Nasır Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde kısıtlı imkanlarla tedavi görüyor.

1 /14

2 /14

3 /14

4 /14

5 /14

6 /14

7 /14

8 /14

9 /14

10 /14

11 /14

12 /14

13 /14