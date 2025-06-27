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Gazzeli dört aylık Hani yürümeyi öğrenmeden bacağından oldu

Gazzeli dört aylık Hani yürümeyi öğrenmeden bacağından oldu

09:5727/06/2025, Cuma
AA
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<p>İsrail ordusunun, Gazze'nin doğusundaki et-Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda, annesinin kucağındayken ağır yaralanan 4 aylık Hani Ziyade, yürümeyi öğrenmeden bacağından oldu.</p>
İsrail ordusunun, Gazze'nin doğusundaki et-Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda, annesinin kucağındayken ağır yaralanan 4 aylık Hani Ziyade, yürümeyi öğrenmeden bacağından oldu.

Gazze'de İsrail saldırılarında yaralanan 4 aylık Hani Ziyade yaşamına tek bacakla devam edecek.

Saldırıda sağ bacağı ampute edilen ve üreme organlarından da yaralanan bebeğin tedavisi sürüyor.

İsrailin Gazze Şeridi'ne yönelik uyguladığı ağır abluka ve Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırım şiddetlenerek devam ediyor.


Bölgede iki bebek daha yetersiz beslenme ve bebek maması eksikliği sonucu hayatını kaybetti.

azze'deki hükümetin medya ofisinin 25 Mayıs'ta açıkladığı son verilere göre, gıda ve ilaç eksikliği nedeniyle çoğu çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 242 kişi hayatını kaybetti.



İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin veriliyor. Gazze'nin günlük en az 500 yardım tırına ihtiyacı bulunuyor.



İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor. Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.


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