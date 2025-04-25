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Gazze'nin 7 Ekim 'öncesi' ve 'sonrası' fotoğrafları: İsrail'in yıkımı gözler önüne seriliyor

Gazze'nin 7 Ekim 'öncesi' ve 'sonrası' fotoğrafları: İsrail'in yıkımı gözler önüne seriliyor

10:4525/04/2025, Cuma
AA
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<p>Elektrik, su ve iletişim hatları kesildi; sağlık ve insani yardım hizmetleri durma noktasına geldi.&nbsp;</p>
Elektrik, su ve iletişim hatları kesildi; sağlık ve insani yardım hizmetleri durma noktasına geldi.

7 Ekim 2023 tarihinde başlayan İsrail saldırıları, Gazze Şeridi'ni adeta bir enkaz şehrine dönüştürdü. Yoğun bombardımanlar, sadece binaları değil, aynı zamanda insanların yaşam umudunu ve günlük hayatın temel unsurlarını da hedef aldı. Saldırılar sonucunda Gazze'nin tüm altyapısı da büyük ölçüde tahrip edildi.

Binlerce sivilin yaşamını yitirdiği, on binlercesinin ise evsiz kaldığı bu süreç, Gazze'de derin bir insani krize yol açtı. 

Fotoğrafta, Gazze kentinin sahili bölgesindeki binalar ve tesislerin 7 Ekim öncesi ve sonrası uğradığı yıkım gözler önüne seriliyor.

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