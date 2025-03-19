Üniversitenin kayıt işlemlerinden sorumlu yetkilisi Maimaru Alhaji Tilli, yaptığı açıklamada, hastalığın sebebinin bilinmediğini vurgulayarak, "Evet, bazı öğrencilerimizi kaybettik ve bazıları hastanede tedavi görüyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri bizi uyardı ve öğrenci yurtlarının fazla kalabalık olmaması gerektiğini tavsiye etti." ifadelerini kullandı.



