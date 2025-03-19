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Üniversitede 'teşhis konulamayan hastalık' paniği: Can kaybı artıyor

Üniversitede 'teşhis konulamayan hastalık' paniği: Can kaybı artıyor

20:0619/03/2025, Çarşamba
AA
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Nijerya'nın Kebbi eyaletindeki üniversitede "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi, 20 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kebbi Devlet Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden (KSUSTA) yapılan açıklamada, eyaletteki üniversitede ortaya çıkan "gizemli hastalık" nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.


Açıklamada, üniversite yetkililerinin, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla sağlık yetkilileriyle işbirliği yaptıkları ve etkilenen öğrencileri izole ettikleri aktarıldı.


Üniversitenin kayıt işlemlerinden sorumlu yetkilisi Maimaru Alhaji Tilli, yaptığı açıklamada, hastalığın sebebinin bilinmediğini vurgulayarak, "Evet, bazı öğrencilerimizi kaybettik ve bazıları hastanede tedavi görüyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri bizi uyardı ve öğrenci yurtlarının fazla kalabalık olmaması gerektiğini tavsiye etti." ifadelerini kullandı.


Görgü tanıklarının aktardığına göre, hastalıktan etkilenen öğrenciler yüksek ateş, kusma ve ishal şikayetleri yaşadı.


Öte yandan eyalet yetkililer, salgının kaynağını belirlemek için araştırmalarını sürdürürken, üniversite yönetimi öğrencilerden sakin olmalarını ve hastalığın yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almalarını istedi.


Kebbi Devlet Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 17 Mart'ta yaptığı açıklamada, söz konusu hastalık sebebiyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

#Nijerya
#Gizemli hastalık
#Ölüm

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