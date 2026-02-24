Han Yunus’ta insani kriz derinleşiyor: Gazze’de yüzlerce çadır su altında kaldı

İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerin büyük çoğunluğunun yıkıldığı Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar, su baskınlarına yol açtı. Yağışlar nedeniyle yüzlerce çadırın su altında kalması, ağır insani koşullar altında yaşamını sürdüren yerinden edilen Filistinlilerin durumunu daha da kötüleştirdi. Bazı Filistinliler, yollarda ulaşımı hayvanların çektiği arabalarla sağlamaya çalıştı.

Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar, su baskınlarına yol açtı.

Yağışlar nedeniyle yüzlerce çadırın su altında kalması, ağır insani koşullar altında yaşamını sürdüren yerinden edilen Filistinlilerin durumunu daha da kötüleştirdi.

Bazı Filistinliler, yollarda ulaşımı hayvanların çektiği arabalarla sağlamaya çalıştı.

