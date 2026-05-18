Hantavirüs salgınının görüldüğü MV Hondius Rotterdam’a ulaştı

Hantavirüs vakaları dolayısıyla Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde yolcuları tahliye edilen Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinin Rotterdam limanına yanaşması öncesinde hazırlıklar yapıldı. Limanın bazı bölümlerinde güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililerin geminin yanaşma sürecine ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
