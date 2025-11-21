Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Trump’ın Ronaldo paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti: Yapay zekâ düellosu milyonlarca kez izlendi

ABD Başkanı Donald Trump, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile Oval Ofis’te top oynadıkları bir yapay zekâ videosunu sosyal medyada paylaştı. Gerçek bir buluşma olmasa da video, kısa sürede milyonlarca izlenme ve yorum alarak viral oldu. Ronaldo’nun Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Beyaz Saray’daki resmi yemeğe katılmasının hemen ardından gelen paylaşım, sosyal medyanın gündemini değiştirdi.

1 /7 ABD Başkanı Donald Trump, dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo ile Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te top oynadığı bir yapay zekâ videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.



2 /7 Gerçek bir buluşmanın görüntüsü olmayan ancak gerçeğe oldukça yakın kurgulanan video, kısa sürede viral oldu.



3 /7 Trump ve Ronaldo’nun Oval Ofis’te paslaştığı, top sektirdiği ve birbirine çalım attığı sahneleri içeren video sosyal medyada hızla yayıldı. Gerçek çekim yerine yapay zekâ teknolojisiyle oluşturulmuş sahneler, izleyenlerde eğlenceli ve şaşırtıcı bir etki yarattı.

4 /7 Trump’tan övgü dolu mesaj

Trump paylaşımına şu notu ekledi: “Ronaldo HARİKA BİR ADAM. Beyaz Saray’da görüşmekten çok memnun oldum. Çok zeki ve havalı!” Sosyal medyada bu yorum, milyonlarca beğeni ve paylaşım aldı.



5 /7 Ronaldo'ya Oval Ofis jesti

Ronaldo’ya Oval Ofis’in sembolik anahtarı Trump tarafından takdim edildi. Bu an, hem diplomatik bir jest hem de sosyal medyanın ilgisini çeken bir detay olarak öne çıktı.



6 /7 Video, sosyal medyada milyonlarca görüntülenmeye ulaşarak trend listelerine girdi. Sosyal medya kullanıcıları, yapay zekâ ile üretilmiş bu tür içeriklerin eğlenceli ve dikkat çekici olduğunu belirtti. Uzmanlar, yapay zekâ videolarının trend oluşturma ve sosyal medya etkileşimini artırmada yeni bir dönemi başlattığını söylüyor.