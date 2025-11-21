Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Trump’ın Ronaldo paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti: Yapay zekâ düellosu milyonlarca kez izlendi

Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Trump’ın Ronaldo paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti: Yapay zekâ düellosu milyonlarca kez izlendi

11:5321/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

ABD Başkanı Donald Trump, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile Oval Ofis’te top oynadıkları bir yapay zekâ videosunu sosyal medyada paylaştı. Gerçek bir buluşma olmasa da video, kısa sürede milyonlarca izlenme ve yorum alarak viral oldu. Ronaldo’nun Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Beyaz Saray’daki resmi yemeğe katılmasının hemen ardından gelen paylaşım, sosyal medyanın gündemini değiştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo ile Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te top oynadığı bir yapay zekâ videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.


Gerçek bir buluşmanın görüntüsü olmayan ancak gerçeğe oldukça yakın kurgulanan video, kısa sürede viral oldu.


Trump ve Ronaldo’nun Oval Ofis’te paslaştığı, top sektirdiği ve birbirine çalım attığı sahneleri içeren video sosyal medyada hızla yayıldı. Gerçek çekim yerine yapay zekâ teknolojisiyle oluşturulmuş sahneler, izleyenlerde eğlenceli ve şaşırtıcı bir etki yarattı.

Trump’tan övgü dolu mesaj


Trump paylaşımına şu notu ekledi: “Ronaldo HARİKA BİR ADAM. Beyaz Saray’da görüşmekten çok memnun oldum. Çok zeki ve havalı!” Sosyal medyada bu yorum, milyonlarca beğeni ve paylaşım aldı.


Ronaldo'ya Oval Ofis jesti


Ronaldo’ya Oval Ofis’in sembolik anahtarı Trump tarafından takdim edildi. Bu an, hem diplomatik bir jest hem de sosyal medyanın ilgisini çeken bir detay olarak öne çıktı.


Video, sosyal medyada milyonlarca görüntülenmeye ulaşarak trend listelerine girdi. Sosyal medya kullanıcıları, yapay zekâ ile üretilmiş bu tür içeriklerin eğlenceli ve dikkat çekici olduğunu belirtti. Uzmanlar, yapay zekâ videolarının trend oluşturma ve sosyal medya etkileşimini artırmada yeni bir dönemi başlattığını söylüyor.

İşte milyonlarca tık alan o görüntüler...

#Donald Trump
#Cristiano Ronaldo
#yapay zeka
#düello
#futboll
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hafta sonu sınav var mı? 22-23 Kasım 2025 hafta sonu ÖSYM, MEB sınav takvimine göre uygulanacak sınavlar