ASFURA KİMDİR?





Filistin kökenli iş insanı Asfura, 8 Haziran 1958’de başkent Tegucigalpa’da dünyaya geldi.





Tegucigalpa’da iki dönem belediye başkanlığı yapan Asfura, bu süre zarfında araç trafiğini iyileştirmeyi amaçlayan çok sayıda çelik ve beton altyapı projesini hayata geçirdi.





Başkanlık kampanyası sürecinde Asfura, mali istikrarı, istihdam yaratılmasını ve üretken altyapının güçlendirilmesini ön plana çıkardı.





Asfura, bunun yanı sıra tarım ve hayvancılık sektörünün desteklenmesi, bağlantı altyapısının iyileştirilmesi ve yerel ekonomi üzerinde anında etkisi olacak projelerin hayata geçirilmesi vaatlerinde bulundu.





Nasry Asfura, 2020'de kara para aklama, dolandırıcılık, kamu kaynaklarını kötüye kullanma ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gündeme gelmişti.





Söz konusu iddiaları reddeden Asfura, siyasetçi, kamu görevlisi ve iş insanlarının karıştığı uluslararası bir yolsuzluk skandalı olan Pandora Belgeleri ile de herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savunmuştu.





Honduraslı seçmenleri Asfura'yı desteklemeye çağıran ABD Başkanı Trump, Ulusal Partinin adayının kazanması halinde Honduras'a "çok fazla destek" sağlama sözü vermişti.























