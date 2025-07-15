İki dev çarpıştı, evren sarsıldı: 10 milyar ışık yılı öteden gelen sinyal ilk kez bu kadar net kaydedildi

Cardiff Üniversitesi Yerçekimi Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Mark Hannam, “Bunlar evrende gözlemleyebileceğimiz en şiddetli olaylar, ancak Dünya'ya ulaştıklarında ölçebileceğimiz en zayıf sinyallere dönüşüyorlar. Daha önce buna dair bazı işaretler görmüştük fakat bu en uç örnek olabilir” dedi.



