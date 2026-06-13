İngiltere'de Osmanlı askerlerinin kabirleri bulundu: Şehit mezarları beyaz bayrakla işaretli

Hasanov, mezarlar satın alınmadığı için zamanla üzerine başka definler yapıldığını belirterek, Peyk-i Zafer'in ardından Fethiye ve Şadiye gemilerinin modernizasyon için Plymouth Limanı'na geldiğini belirtti.





Bu dönemde kentteki Osmanlı askeri nüfusunun 1500'lere ulaştığını kaydeden Hasanov, "Bu gemilerde 66 asker vefat ediyor. Bunlar da o dönemde Stonehouse Donanma Hastanesi'nin yanına gömülüyor" diye konuştu.





Bu mezarlıkların zamanla unutulduğunu kaydeden Hasanov, "Şu an İngiltere'deki en büyük Türk şehitliği Plymouth'ta" ifadesini kullandı.





Hasanov, şehitliğin unutulma sebepleri arasında kentin İkinci Dünya Savaşı sırasında gördüğü tahribat, Plymouth'un Londra'ya uzaklığı ve arşivlere ulaşma güçlüğü olduğunu dile getirdi.