İsrail Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasına izin vermeyecek

İsrail’in, ABD ile birlikte İran’a başlattığı saldırıların ardından bugün Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılmasına izin vermeyeceği belirtildi. Aksa'ya giden yolları kapatan İsrail polisi, bölgede geniş önlemler aldı.
Katil İsrail ordusunun açıklamasında ise İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları sonucu ilan edilen olağanüstü hal kapsamında Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmayacağı duyuruldu.
ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla eş zamanlı olarak, İsrail yetkilileri Mescid-i Aksa'yı kapatmış ve ibadet edenleri tahliye etmişti. Mescid-i Aksa, altı gündür kapalı tutuluyor.